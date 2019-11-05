2019-11-05T21:50:21+03:00
Политика

«Ездила бы на машине и слушала Брюса Спрингстина»: Меркель рассказала, чем бы занялась на пенсии в ГДР

Канцлер Германии накануне 30-летие со дня падения Берлинской стены вспомнила о времени, когда страна была разделена на ГДР и ФРГ
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ангела Меркель мечтала во времена существования Берлинской стены путешествовать по США а машинеАнгела Меркель мечтала во времена существования Берлинской стены путешествовать по США а машинеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ангела Меркель пожалела о пенсии, которая могла бы у нее уже быть, если бы не рухнула Берлинская стена. На этой неделе в Германии отмечают 30-летие со дня ее падения. Когда ФРГ и ГДР воссоединились, Меркель было 35 лет. В интервью журналу Der Spiegel она рассказала, чем бы занялась, если бы до сих пор жила в ГДР:

- В конце концов, я могла бы реализовать свою мечту, - сказала Меркель. - В ГДР женщины выходили на пенсию в 60 лет, поэтому я бы взяла свой паспорт пять лет назад и поехала в Америку. Пенсионеры ГДР пользовались свободой передвижения.

Она добавила, что на пенсии обязательно бы съездила в Западную Германию. Но сначала – в Америку Тогда, во времена существования Берлинской стены, ее влекли размеры, разнообразие культуры Америки.

- Видеть Скалистые горы, ездить вокруг мимо них на машине и слушать Брюса Спрингстина - это была моя мечта, - призналась Меркель.

Сайт kp.ru писал, что в детстве Меркель спекулировала черникой, политикой она занялась в 35 лет и все время отдавала работе - детей у канцлера нет, дважды она была замужем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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