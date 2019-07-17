2019-07-17T14:08:50+03:00
В мире

В детстве Ангела Меркель спекулировала черникой: 5 неожиданных фактов о канцлере Германии, которой исполнилось 65 лет

Почему у нее даже после двух браков нет детей
Алиса РЕКСЕР
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Ангела Меркель отмечает сегодня юбилей, канцлеру ФРГ исполняется 65 лет.Ангела Меркель отмечает сегодня юбилей, канцлеру ФРГ исполняется 65 лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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1. Ангела Доротея Меркель родилась 17 июля 1954 года, в многодетной семье пастора и учительницы. Первые карманные деньги Ангела Каснер (это ее девичья фамилия. От нее была кличка - Каси) заработала, перепродавая чернику. Ангела росла в ГДР, а восточногерманское государство дотировало сбор населением ягод: выплачивало 4 марки за каждый собственноручно собранный килограмм. Хитроумная Ангела с друзьями шла в ближайший супермаркет, покупала там чернику за 2 марки кг. А потом шла в пункт приема — и сдавала ягоду уже по 4 марки. А ведь тогда она уже была активисткой Союза свободной немецкой молодежи - аналога ВЛКСМ. И на выступлениях сама же клеймила спекулянтов!

2. На выпускном в школе Ангела выпила так много вишневого виски, что упала в воду. И осознала, что произошло, только когда вынырнула из воды. Вообще с этим напитком у нее особые отношения. Уже в университете она устраивала вечеринки, «дискотеки Ангела». Сама же работала на них барменом, продавая, — да, виски.

Ангела Меркель в 1991 году. Фото: EAST NEWS

Ангела Меркель в 1991 году.Фото: EAST NEWS

3. В 90-е, будучи федеральным министром по делам семьи, молодежи и женщин, Меркель выкуривала по пачке сигарет в день. При этом она была тогда самым молодым министром - ее назначили на пост всего в 36 лет. Ангелу называли в народе «девочкой Гельмута Коля».

4. Именно Коль, в то время канцлер Германии, приметил и приблизил к себе Меркель. Ласково называл ее «мой цыпленочек». Вспоминал, какая она была «нецивилизованная», а когда он ее «подобрал», «неправильно держала вилку и нож - пришлось ее всему учить»... «на банкетах вела себя безобразно — неоднократно приходилось призывать ее к порядку»,

В итоге, спустя годы, в своих мемуарах Коль назвал Ангелу Меркель в числе главных предателей и разочарованием всей его жизни.

Продвижению политической карьеры Ангелы Меркель помог Гельмут Коль, долгие годы она была рядом с канцлером ФРГ. Фото: EAST NEWS

Продвижению политической карьеры Ангелы Меркель помог Гельмут Коль, долгие годы она была рядом с канцлером ФРГ.Фото: EAST NEWS

5. Как известно, детей у Ангелы Меркель нет. Почему, в прессе подробно не обсуждалось.

«Я не исключала такой возможности, но не получилось. А когда занялась политикой, мне было 35 лет, и я уже не задавала себе этот вопрос», - кратко комментировала бездетность Меркель.

За плечами у Ангелы два брака. Первый раз она вышла замуж за физика Ульриха Меркеля, с которым познакомилась еще во время учебы в университете. Брак продержался пять лет: супруг, по мнению Ангелы, оказался слишком большим домоседом. Но фамилию Меркель решила оставить (merkel созвучно с немецким merklich - «заметный»).

Второй муж канцлера - Иоахим Зауэр, химик. Ангела начала встречаться с Зауэром, когда тот еще был женат на другой, в 1984 году. Зарегистрировалась пара только в 1998 году, Меркель было уже 44 года— и о думать детях явно было поздновато.

Кстати, sauer по-немецки - «кислый, мрачный, сердитый». Возможно, поэтому и не стала менять фамилию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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