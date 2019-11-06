Французский спецназ в Мали ликвидировал главаря террористов аль-Магриби

СЕГОДНЯ 01:31 2019-11-06T01:37:49+03:00

В спецоперации, начатой в Мали летом 2014 года, участвуют около 4,5 тысяч французских солдат Фото: REUTERS

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В ходе спецоперации, проведенной французским спецназом вместе с силами безопасности Мали в ночь на 9 октября, был ликвидирован главарь местной террористической группировки, тесно связанной с международной сетью «Аль-Каида» (экстремистская организация, запрещенная во многих странах, в том числе и в России).

Об этом во вторник, 5 ноября, рассказала агентству France Presse министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли. Она отметила, что выходец из Марокко аль-Магриби «был вторым в списке наиболее опасных террористов, разыскиваемых в зоне Сахеля».

«Нам удалось нейтрализовать одну из самых влиятельных фигур. Очень важно добиваться дезорганизации рядов террористов. И эту работу необходимо продолжать», - приводит агентство слова Флоранс Парли.

Напомним, как писал сайт kp.ru, террористы в Мали в последнее время стали чаще нападать на позиции военнослужащих страны, в результате гибнут десятки солдат малийской армии.

ИСТОЧНИК KP.RU