В столкновении военных Мали с боевиками погибли 54 человека

СЕГОДНЯ 08:27 2019-11-02T08:27:22+03:00

Ни одна из действующих в регионе вооруженных экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за эту атаку Фото: REUTERS

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К утру субботы стало известно число жертв атаки экстремистов на блокпост военнослужащих Мали в районе Менака: погибли 54 человека. Такие данные привел министр коммуникаций страны Йайа Сангаре.

Он рассказал, что после того, как стало известно о нападении на позиции вооруженных сил в Инделимане, туда было направлено подкрепление, и когда солдаты добрались до места столкновения, обнаружили там 54 тела, в том числе одного гражданского, а также десять выживших военных. Кроме того, они сообщили о «значительном материальном ущербе». Теперь ситуация в районе Менака под контролем.

Йайа Сангаре добавил, что тела всех погибших уже опознали, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, боевики атаковали блокпост вечером в пятницу, 1 ноября. Ранее армейская пресс-служба сообщила о гибели о меньшей мере 35 военных и десятках раненых. Ни одна из действующих в регионе вооруженных экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за это нападение.

ИСТОЧНИК KP.RU