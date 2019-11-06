2019-11-06T05:44:57+03:00
В мире

Помпео обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Йемен, Сирию Ирак и Иран

Госсекретарь США поблагодарил Эр-Рияд за вклад в достижение мирного соглашения между йеменскими властями и мятежниками
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 5 ноября, госсекретарь США Майк Помпео встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейром. В ходе переговоров стороны обсудили последние события в Йемене, Сирии, Ираке и Ливане, а также противодействие Ирану, сообщает пресс-служба госдепартамента.

Госсекретарь выразил признательность королевству вклад в достижение мирного соглашения между правительством Йеменской Республики и Переходного совета Южного Йемена, при этом собеседники «согласились с тем, что это было важным шагом на пути вперед к всеобъемлющему политическому решению конфликта», говорится в пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства.

Соглашение о прекращении боевых действий между йеменскими властями и мятежниками было подписано 5 ноября в Эр-Рияде в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии и Абу-Даби Мухаммеда бен Сальмана и Мухаммеда бен Зеида, а также президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади, передает РИА Новости.

Напомним, 26 марта 2015 года страны Персидского залива начали военную операцию против против йеменских повстанцев-хуситов, взявших Сану под контроль еще в сентябре 2014-го.

А в августе этого года отряды сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС) попытались захватить президентский дворец в йеменской экономической столице Адене, в городе начались ожесточенные столкновения. После этого власти Йемена обратились к Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) с просьбой срочно вмешаться в ситуацию и остановить конфликт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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