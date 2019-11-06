2019-11-06T10:23:52+03:00
Общество

«Семейка Адамс» претендует на лавры «Малефисенты»

За прошлый уикенд кинотеатры посетили почти 6 миллионов зрителей [видео]
Елена АКИМОВА
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Анимационный блокбастер "Семейка Адамс" становится лидером проката ФОТО: кадр из фильмаАнимационный блокбастер "Семейка Адамс" становится лидером проката ФОТО: кадр из фильма
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Фильм «Малефисента» стал одним из лидеров проката, но теперь позиции картины теснит анимационный блокбастер «Семейка Адамс».

У «Адамсов», как и у Малефисенты самые высокие показатели по заполняемости залов, почти 60 человек на сеанс и это не удивительно, блокбастер ждали целыми семьями.

За прошлый уикенд кинотеатры посетило почти 6 миллионов человек. Огромная цифра, для сравнения, неделей ранее на выходных в кино выбрались 3,3 миллиона человек. Хотя стоит отметить, что прошедший отдых был увеличен из-за Дня народного единства.

В кинотеатрах отмечают, что «Адамсы» лидируют из-за того, что имеют больше сеансов. Сборы мультфильма составили 454 млн рублей.

Президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова в беседе с «Известиями» отметила, что это отличные результаты. Вклад в сумму внесли узнаваемая история, возможность посетить картину семьей и, конечно же, правильный старт – как раз под Хеллоуин.

На втором месте проката расположился «Терминатор: Темные судьбы». Картина хоть и держит высокие позиции, но разочаровала киносети. Боевику было выделено больше сеансов недели мультфильму, но сборы оказались меньше - 320 млн рублей.

— Помешало разнообразие зрелищных фильмов на любой вкус, — считает Ольга Зинякова. — Целевая аудитория в этот уикенд досматривала «Джокера» и «Zомбилэнд: контрольный выстрел». В итоге кассу «Терминатор: Генезис» новинке повторить не удалось. Посмотрим, что будет дальше, боевик в любом случае улучшит свои результаты.

Терминатор. Темные судьбы .Официальный трейлер

История о фее-волшебнице Анджелине Джоли удерживает третью строчку. Общие сборы составили 1,5 млрд рублей, сюда же вошли 286 млн. собранных за последний уикенд.

Еще одна популярная картина «Джокер» опустился на шестое место, но сохранил очень высокую посещаемость.

Малефисента: Владычица тьмы - официальный трейлер.В кинотеатрах с 17 октября 2019 года! Действие фильма происходит через несколько лет после финала картины Малефисента , в котором самая знаменитая злодейка Disney наложила злые чары на малышку принцессу Аврору.

Джокер Русский трейлер (2019).

ИСТОЧНИК KP.RU

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