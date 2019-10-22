2019-10-22T08:47:46+03:00
Общество

«Малефисента: Владычица тьмы» захватила прокат, вытеснив «Джокера»

Несмотря на отрицательные отзывы критиков, зритель в восторге от образа Анджелины Джоли [видео]
Елена АКИМОВА
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«Малефисента: Владычица тьмы» стала рейтингом проката за минувшие выходные«Малефисента: Владычица тьмы» стала рейтингом проката за минувшие выходныеФото: кадр из фильма.
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Фэнтезийный блокбастер «Малефисента: Владычица тьмы» стал безусловным лидером проката по итогам прошедшего уикенда. По данным ЕАИС, в России картина уже заработала 627 млн рублей.

Несмотря на негативные отзывы критиков и упреки в «сомнительном сюжете», зрители с удовольствием смотрят историю борьбы добра со злом и наслаждаются прекрасной Анджелиной Джоли.

Первая «Малефисента» за стартовый уикенд в нашей стране собрала 450 млн, ее тогда посмотрели 1,65 млн человек. У второго фильма показатели лучше – его уже посмотрели 2,230 млн зрителей.

- Картине суждено стать лидером недели, так как возрастное ограничение позволяет отправиться в кино всей семей. Добавляет рейтингов и звездное трио Джоли – Фаннинг – Пфайффер, - комментирует «Известиям» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова.

Малефисента: Владычица тьмы - официальный трейлер.В кинотеатрах с 17 октября 2019 года! Действие фильма происходит через несколько лет после финала картины Малефисента , в котором самая знаменитая злодейка Disney наложила злые чары на малышку принцессу Аврору.

Постепенно сказочная история сместила на второе место «Джокера». У него осталось 18,5 тысяч сеансов и сборы за уикенд 183 млн рублей, против 46 тысяч «Малефисенты».

Третьим с большим отрывом идет мультик «Эверест». Его касса за уикенд — 72 млн рублей. В целом за время показа в России мультфильм принес 560 млн рублей.

Джокер Русский трейлер (2019).

ИСТОЧНИК KP.RU

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