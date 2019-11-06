В вузах и колледжах появится новая дисциплина

СЕГОДНЯ 10:52 2019-11-06T10:52:59+03:00

Студенты будут изучать новую дисциплину, чтобы сделать труд более эффективным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Она научит студентов эффективно работать и не размениваться на бесполезные задачи

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В вузах и колледжах планируют ввести новую специальность, которая поможет выпускникам более рационально подходить к организации труда.

Студенты, прослышавшие курс, смогут делать больше за то же время, использовать технологии для повышения производительности и не размениваться на бесполезные задачи.

Разработкой программы по «операционной эффективности» займется рабочая группа при Минэкономразвития. Создатели курса уверены, что обучать данной дисциплине нужно всех студентов, как раньше основам марксизма-ленинизма.

Освоение науки позволит в дальнейшем безболезненно перейти на четырехдневную рабочую неделю. Правда преподавать новую дисциплину на первом этапе готовы только менеджерам и управленцам.

В Общероссийском народном фронте, где родилась идея, уверены, что в будущем направление станет актуально для всех без исключения, ведь стать руководителем может не только менеджер, но и учитель или врач.

Общественники предлагают вузам самостоятельно выбирать какое количество часов потратить на изучение направления и в рамках существующих федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС разработать программу.

Преподаватели из крупнейших вузов страны сходятся во мнении, что наука позволит будущим управленцам получить очень важные компетенции для практической деятельности как в коммерческих структурах, так и в государственных учреждениях.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, производительность труда в России в 2017 году составила $26,5 в час. В сравнении с прошлым годом произошло увеличение на 7%, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU