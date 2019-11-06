Устроившие перестрелку на таджикско-узбекской границе были боевиками ИГ

СЕГОДНЯ 12:31 2019-11-06T12:31:05+03:00

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Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе двадцать человек в масках принадлежали к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство» (ИГИЛ). Об этом сообщили в пресс-центр Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

«Они [нападавшие] перешли границу со стороны Исламской Республики Афганистан со спецзаданием, все являются членами террористической группировки ИГ*», - говорится в релизе пресс-центра.

На допросе боевики признались, что погранзастава «Ишкобод» была «наиболее удобным местом» для них. В ведомстве сообщили, что на территорию Таджикистана террористы проникли 3 ноября со стороны уезда Калаи-Зол провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана.

Напомним, 6 ноября вооружённые огнестрельным оружием двадцать человек напало на погранзаставу на таджикско-узбекской границе. В ходе перестрелки погибли один солдат и сотрудник МВД. Было уничтожено 15 боевиков, остальные задержаны.

* ИГИЛ (ИГ) – запрещенная в России террористическая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU