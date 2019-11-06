СК объявил в международный розыск задержанного в Неаполе топ-менеджера ОДК Коршунова
Следственный комитет России объявил в международный розыск задержанного в Неаполе топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова. Следователи попросил Басманный суд заочно арестовать обвиняемого. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - передаёт РИА Новости слова пресс-секретаря.
Топ-менеджера обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, топ-менеджера задержали в аэропорту Неаполя 30 августа. Американские власти обвиняют россиянина в экономической разведке. 5 сентября российским дипломатам разрешили встретиться с задержанным. Позже посольство России в США были возмущены арестом россиянина Коршунова по запросу Соединенных Штатов, которое противоречит нормам международного права.
ИСТОЧНИК KP.RU