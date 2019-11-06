СЕГОДНЯ 14:17 2019-11-06T14:17:28+03:00

СК объявил в международный розыск задержанного в Неаполе топ-менеджера ОДК Коршунова Фото: Александр ГЛУЗ

Суд заочно приговорил обвиняемого к заключению под стражу

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет России объявил в международный розыск задержанного в Неаполе топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова. Следователи попросил Басманный суд заочно арестовать обвиняемого. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - передаёт РИА Новости слова пресс-секретаря.

Топ-менеджера обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, топ-менеджера задержали в аэропорту Неаполя 30 августа. Американские власти обвиняют россиянина в экономической разведке. 5 сентября российским дипломатам разрешили встретиться с задержанным. Позже посольство России в США были возмущены арестом россиянина Коршунова по запросу Соединенных Штатов, которое противоречит нормам международного права.

ИСТОЧНИК KP.RU