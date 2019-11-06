"Крупнейшая ошибка страны": бывший британский спикер раскритиковал Brexit

СЕГОДНЯ 19:20 2019-11-06T20:15:33+03:00

При этом Джон Беркоу отметил, что уважает позицию премьера страны Бориса Джонсона по данному вопросу

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Экс - спикер палаты общин парламента Британии Джон Беркоу заявил, что считает решение о выходе из Евросоюза самой большой ошибкой Великобритании послевоенного периода.

- Если меня спросят, отвечает ли Brexit нашим интересам, честный ответ – нет. Я не думаю, что это помогает Великобритании, - признался бывший политик.

При этом Беркоу отметил, что уважает позицию премьер-министра страны Бориса Джонсона по данному вопросу. Также он принимает право Джонсона как лидера крупнейшей партии в парламенте отстаивать свою точку зрения, пишет "РИА-Новости".

- Но мое личное мнение – что Brexit не отвечает нашим интересам, мы часть политического блока, торгового блока. И я считаю, что лучше оставаться частью политического блока, - подчеркнул Беркоу.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Британский парламент одобрил поправку, обязывающую премьера просить отсрочку Brexit. Под крики недовольных парламентариев Борис Джонсон заявил, что сделает все, чтобы выход из Евросоюза состоялся 31 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU