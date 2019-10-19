2019-10-19T17:38:56+03:00
В мире

Британский парламент одобрил поправку, обязывающую премьера просить отсрочку Brexit

Под крики недовольных парламентариев Джонсон заявил, что сделает все, чтобы выход из ЕС состоялся 31 октября
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Британский парламент одобрил поправку, обязывающую премьера просить отсрочку BrexitБританский парламент одобрил поправку, обязывающую премьера просить отсрочку BrexitФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 19 октября, депутаты Палаты общин Великобритании одобрили поправку парламентария Оливера Летвина. Она обязывает британского премьера просить об отсрочке выхода королевства из ЕС даже если будет принято обновленное соглашение по Brexit.

В свою очередь премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил, что не будет запрашивать переноса Brexit. Под крики недовольных парламентариев он заявил, что сделает все, чтобы выход из союза состояться 31 октября.

«Лучшее для Британии - это выйти из ЕС 31 октября. Я не буду просить ЕС об отсрочке, и закон не обязывает меня этого делать. Дальнейшая задержка навредит стране», - сказал глава британского кабмина.

Напомним, Джонсон ни раз заявлял, что готов пойти на «жесткий Brexit», но не согласится на продление срока выхода из Евросоюза.

Как писал сайт kp.ru, 19 октября, в парламенте Великобритании началось обсуждение соглашения по Brexit и парламентариям предстоит проголосовать по новому проекту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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