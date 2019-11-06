Для России вступило в силу Парижское соглашение по климату
Генеральный секретарь ООН выполняет функции депозитария соглашения
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С 6 ноября для России вступило Парижское соглашение по климату.
Сообщается, что оно вступает в силу для каждого принявшего, одобрившего или ратифицировавшего его государства на 30-й день после сдачи страной на хранение документов о ратификации, принятии, одобрении или присоединении к данному соглашению.
Функции депозитария соглашения будет выполнять генсек ООН.
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ИСТОЧНИК KP.RU