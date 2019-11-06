Китай выразил сожаление в связи с выходом США из Парижского соглашения по климату

СЕГОДНЯ 02:59 2019-11-06T03:11:17+03:00

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Китай жалеет, что Соединенные Штаты приняли решение выйти из Парижского соглашения по климату, заявил во вторник, 5 ноября, официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.

«Китай выражает сожаление в связи с началом формального процесса выхода США из Парижского соглашения по климату. Мы считаем, что изменение климата — общая угроза, с которой сталкивается всё человечество. Все члены международного сообщества должны рука об руку сотрудничать для противостояния этой угрозе», - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Пекин со своей стороны поддерживает Парижское соглашение и готов принимать меры по противодействию изменению климата, а также выразил надежду, что Вашингтон сможет взять на себя больше ответственности и дать импульс многостороннему сотрудничеству, а не вносить «отрицательную энергию», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, о выходе Штатов из Парижского соглашения 4 ноября объявил госсекретарь США Майк Помпео. В Кремле сказали, что такое решение «самым серьезным образом подрывает» этот договор.

ИСТОЧНИК KP.RU