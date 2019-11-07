Боевики атаковали колонну автобусов в Буркина-Фасо, убиты 37 человек

СЕГОДНЯ 01:28 2019-11-07T01:39:44+03:00

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В среду, 6 ноября, неизвестные вооруженные люди напали на колонну автобусов горнодобывающей компании в Буркина-Фасо. В результате нападения боевиков, по предварительным данным, были убиты не менее 37 мирных жителей, более 60 человек получили ранения, сообщает местный информационный портал Faso со ссылкой на губернатора восточного региона страны Бунгу.

Отмечается, что колонну из пяти автобусов, в которых находились сотрудники, подрядчики и поставщики канадской компании SEMAFO, сопровождал военный конвой. Нападение произошло на шахте в Бунгу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале сентября в провинции Санматенга на севере Буркина-Фасо боевики подорвали автомобиль и напали на перевозчиков продуктов. Жертвами двух атак террористов тогда стали около 30 человек, а правительство западноафриканской страны пообещало принять меры по обеспечению безопасности продовольственных конвоев.

ИСТОЧНИК KP.RU