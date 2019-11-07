Синоптики предупредили россиян о похолодании в Центральной России

СЕГОДНЯ 08:42 2019-11-07T08:42:16+03:00

В Гидрометцентре сообщили, что к концу недели в столичный регион придет северный антициклон Фото: Евгения ГУСЕВА

В Гидрометцентре сообщили, что к концу недели в столичный регион придет северный антициклон

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что в ближайшие время жителей Центральной России ожидает похолодание

«Пока температура выше климатической нормы. Через центральные области проходят циклоны, которые приносят дожди и ветреную погоду. К концу же недели к нам придет северный антициклон», - передает «Российская газета» слова синоптика.

Паршина уточнила, что с приходом антициклона температура в центральных областях России существенно понизится. По прогнозам Гидрометцентра в Московском регионе самым холодным днем за период с 7 по 11 ноября будет 9 ноября. Днем столбики термометров покажут от +3 до +8 градусов, а ночью - от -1 до +4.

В следующие дни в столичный регион снова придет потепление. В воскресение, 10 ноября, столбики термометра покажут от +6 до +11 градусов, ночью – от +1 до +6, а ночью 11 ноября – от +3 до +8.

Напомним, в начале ноября синоптики предупредили россиян об аномальном тепле в Центральной России с дневной температурой от +8 до +13 градусов. Причиной тому стал мощный поток субтропического тепла, который пришел в регион в начале ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU