2019-11-07T14:07:48+03:00
Звезды

«Было тяжело»: Отец Дэцла посмотрел фильм о сыне

Он признал, что документальный фильм тронул его
Елена АКИМОВА
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Кирилл Толмацкий умер, когда ему было 35 летКирилл Толмацкий умер, когда ему было 35 летФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Отец рэпера Дэцла (Кирилл Толмацкий) поделился своим впечатлением от просмотра документального фильма о сыне.

Премьера работы состоялась 7 ноября и родители умершего исполнителями стали одними из первых, кто смогли увидеть фильм.

Оценить проделанную работу довольно сложно, признается Александр Толмацкий.

- Мне сложно комментировать, мне тяжело его смотреть. Правдивый фильм, хорошая работа, — сказал он телеканалу «360».

Фильм о судьбе рэпера снял журналист Роман Супер. Работа получила название «С закрытыми окнами», деньги на нее жертвовали поклонники Дэцла.

Лента рассказывает о детстве Кирилла, его стремительном успехе, спаде карьеры и почти полном забвении.

35-летний Кирилл Толмацкий умер в феврале 2019 года. Во время гастролей в Ижевске ему стало плохо, прибывшие медики не смогли спасти артиста. Дэцл скончался прямо в клубе, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

После смерти артиста у его родителей сложились непростые отношения с невесткой. Она не дает дедушке и бабушке видеться с внуком и поменяла все замки в квартире. В порыве чувств в день рождения сына Толмацкий старший даже назвал ее "безумной негодяйкой".

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Проект под названием "Децл" придумал Александр Толмацкий
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ИСТОЧНИК KP.RU

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