Вдове пришлось спасать себя и сына после смерти Децла

Вдова Децла рассказал о том, почему вместе с сыном Тони съехала из квартиры своего ныне покойного возлюбленного. Юлия Киселева заявила, что верна принципам Кирилла Толмацкого, который прекращал общение с лицемерными и лживыми людьми навсегда.

Вдова Децла вновь вспомнила о том, как ей пришлось нелегко после смерти мужа. Она опубликовала в блоге снимок цветущего гибискуса. Это растение подарил ей Несколько лет назад Децл. И неожиданно разоткровенничалась.

somamamori Гибискус продолжает радовать новыми цветами

"Менять обстановку после трагедии пришлось всем: сына, кошку, цветы и себя надо было спасать. Думала, что временно поживем в другом месте. Не ожидала смены замков на дверях своего дома", - написала Юлия Киселева.

somamamori Философия дословно переводится - любовь к мудрости

В комментариях публика буквально забросала вдову рэпера вопросами о ее взаимоотношениях с родителями Кирилла Толмацкого. Юля на некоторые из них ответила. "По факту я вижу, как происходит то, чего Кирилл очень не хотел. Он всегда говорил маме: «Не лезь в мое творчество». Женщина решила стать продюсером моего покойного мужа - прискорбно и противно", - заявила Киселева.

Особо внимательные написали также о том, что вдова Децла рано радуется цветению гибискуса. Ведь в некоторых странах существует поверье, что китайская роза - цветок смерти. Гибискус является кровавым деревом, излучает отрицательную энергию и, когда цветет, то требует крови. Якобы цветок выбирает свою жертву, в результате чего человек может даже умереть. По преданию, для лучшего роста и цветения китайскую розу нужно поливать кровью.

Напомним, 35-летний Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля в результате острой сердечной недостаточности. Его похоронили на Пятницком кладбище в Москве. Его вдова - Юлия Киселева не общается с родителями музыканта Ириной Толмацкой и ее бывшим мужем Александром Толмацким, который в 2005 году женился на другой женщине. Последние 15 лет своей жизни рэп-исполнитель не разговаривал с отцом. В мае стало известно, что Толмацкая поменяла дверные замки в квартире, из которой выехали Киселева с сыном.