2019-09-03T14:15:03+03:00
Звезды

Вдове пришлось спасать себя и сына после смерти Децла

Юлия Киселева выступила с заявлением
Ольга ЛИБГАРДТ
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Юлия Толмацкая и Кирилл ТолмацкийЮлия Толмацкая и Кирилл ТолмацкийФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Вдова Децла рассказал о том, почему вместе с сыном Тони съехала из квартиры своего ныне покойного возлюбленного. Юлия Киселева заявила, что верна принципам Кирилла Толмацкого, который прекращал общение с лицемерными и лживыми людьми навсегда.

Вдова Децла вновь вспомнила о том, как ей пришлось нелегко после смерти мужа. Она опубликовала в блоге снимок цветущего гибискуса. Это растение подарил ей Несколько лет назад Децл. И неожиданно разоткровенничалась.

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Гибискус продолжает радовать новыми цветами
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"Менять обстановку после трагедии пришлось всем: сына, кошку, цветы и себя надо было спасать. Думала, что временно поживем в другом месте. Не ожидала смены замков на дверях своего дома", - написала Юлия Киселева.

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В комментариях публика буквально забросала вдову рэпера вопросами о ее взаимоотношениях с родителями Кирилла Толмацкого. Юля на некоторые из них ответила. "По факту я вижу, как происходит то, чего Кирилл очень не хотел. Он всегда говорил маме: «Не лезь в мое творчество». Женщина решила стать продюсером моего покойного мужа - прискорбно и противно", - заявила Киселева.

Особо внимательные написали также о том, что вдова Децла рано радуется цветению гибискуса. Ведь в некоторых странах существует поверье, что китайская роза - цветок смерти. Гибискус является кровавым деревом, излучает отрицательную энергию и, когда цветет, то требует крови. Якобы цветок выбирает свою жертву, в результате чего человек может даже умереть. По преданию, для лучшего роста и цветения китайскую розу нужно поливать кровью.

Напомним, 35-летний Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля в результате острой сердечной недостаточности. Его похоронили на Пятницком кладбище в Москве. Его вдова - Юлия Киселева не общается с родителями музыканта Ириной Толмацкой и ее бывшим мужем Александром Толмацким, который в 2005 году женился на другой женщине. Последние 15 лет своей жизни рэп-исполнитель не разговаривал с отцом. В мае стало известно, что Толмацкая поменяла дверные замки в квартире, из которой выехали Киселева с сыном.

Александр Толмацкий после смерти Децла: «Так мы с тобой и не поговорили».Децл и его отец не общались почти 20 лет. Между ними навсегда остались тысячи несказанных слов…

ИСТОЧНИК KP.RU

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