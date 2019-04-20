Стали известны неожиданные подробности личной жизни Децла
Отец Кирилла Толмацкого, известного как Децл, раскрыл подробности личной жизни рэпера. По словам Александра Толмацкого, его сын никогда не был женат на Юлии, матери его ребенка Тони, а в последние месяц перед смертью Децл постоянно ссорился с женой.
"Кирилл не хотел на ней жениться. Я теперь понимаю почему. Но родился ребенок. Кирилл его воспитывал, Тони был все время с ним. Кирилл готовил, убирал, отвозил его в школу. И при этом не был записан отцом", - рассказал Александр Толмацкий.
Кирилл очень любил сына, в то время как его гражданская жена, по словам продюсера, шантажировала Децла ребенком и постоянно провоцировала ссоры. Александр утверждает, что последний Новый год Децл встречал со своей матерью, так как перед самым праздником в семье, по его данным, произошло ссора: Юля выгнала из дома Децла с сыном..
"У него была депрессия. ...В очередной раз поссорился с Юлей. Как я узнал из разговоров с Ирой (мать Децла - прим. ред.), это бывало регулярно. Она измотала ему всю нервную систему, шантажировала его ребенком. Юля писала Ире гадости неоднократно. У Иры мягкий характер, она все время прощала ей это, а Кирилл любил мать, был ее на стороне...", - рассказал отец рэпера.
Он добавил, что Кирилл пытался от нее уйти. "Но боялся почему-то", - добавил Толмацкий-старший.
Александр отметил, что в последнее время сын пытался с ним найти какой-то контакт. "Искал посредников", - цитирует мужчину Еsquire.
Александр Толмацкий после смерти Децла: «Так мы с тобой и не поговорили».Децл и его отец не общались почти 20 лет. Между ними навсегда остались тысячи несказанных слов…
При этом продюсер считает, что сын не готов был бросить жену, так как в этом случае ему пришлось бы признать свою неправоту по отношению к отцу. "А он ошибки признать не мог. Вот такой. Мне тоже сложно признавать свои ошибки", - подчеркнул Толмацкий-старший. Как известно, отношения отца и сына испортились после развода родителей Децла. По слухам, рэпер не мог простить родителю, что тот оставил мать рэпера из-за другой женщины.
Он вспомнил, что в последний раз между ним и Кириллом состоялся тяжелый разговор. "Я решил, что, наверное, надо дождаться, когда он сам захочет разговаривать, когда все-таки повзрослеет. До этого я постоянно пытался найти с ним общий язык. Обижался, не звонил, потом опять звонил... С Тони происходит то же самое, что происходило с Кириллом. Юля его зомбирует. Она заблокировала меня во всех соцсетях, принадлежащих моему сыну. А теперь не дает мне общаться с внуком", - посетовал мужчина.
Александр Толмацкий заявлял, что его невестка психически неустойчива. По его словам, она расшатала здоровье Кириллу, которое в итоге и не выдержало тяжелого гастрольного графика. Теперь, утверждает продюсер, девушка настраивает своего ребенка против деда.
Как писал сайт kp.ru, Кирилл Толмацкий скончался 3 февраля в Ижевске во время выступления в ночном клубе. Похоронили 35-летнего музыканта в Москве на Пятницком кладбище 6 февраля. На церемонии присутствовали друзья певца, коллеги, поклонники и семья. Вдова Децла стойко держалась всю церемонию, однако, стоя у могилы, у нее сдали нервы и она разрыдалась. У рэпера остался 14-летний сын Тони.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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