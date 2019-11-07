Комитет солдатских матерей снял с должности своего руководителя Флёру Салиховскую
Комитет солдатских матерей (КСМ) снял с должности руководителя председателя организации Флёру Салиховскую. Об этом сообщил заместитель председателя организации Андрей Курочкин
Зампредседателя уточнил, что теперь Салиховская не имеет права делать заявления от имени комитета, а нового руководителя смогут назначить через месяц. На данный момент всеми вопросами будет заниматься правление организации.
Напомним, 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь военнослужащих в военной части в Забайкалье. Еще двое были ранены. Все произошло при сдаче наряда. В Министерстве обороны России назвали предварительную причину происшествия - нервный срыв из-за «личных обстоятельств». На данный момент, для расследования обстоятельств преступления в ведомстве была создана специальная комиссия.
ИСТОЧНИК KP.RU