2019-11-07T14:37:20+03:00
Общество

Комитет солдатских матерей снял с должности своего руководителя Флёру Салиховскую

На данный момент вопросами организации будет заниматься правление КСМ
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Комитет солдатских матерей снял с должности своего руководителя Флёру СалиховскуюКомитет солдатских матерей снял с должности своего руководителя Флёру СалиховскуюФото: Евгения ГУСЕВА
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Комитет солдатских матерей (КСМ) снял с должности руководителя председателя организации Флёру Салиховскую. Об этом сообщил заместитель председателя организации Андрей Курочкин

Зампредседателя уточнил, что теперь Салиховская не имеет права делать заявления от имени комитета, а нового руководителя смогут назначить через месяц. На данный момент всеми вопросами будет заниматься правление организации.

Напомним, 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь военнослужащих в военной части в Забайкалье. Еще двое были ранены. Все произошло при сдаче наряда. В Министерстве обороны России назвали предварительную причину происшествия - нервный срыв из-за «личных обстоятельств». На данный момент, для расследования обстоятельств преступления в ведомстве была создана специальная комиссия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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