2019-11-07T15:34:09+03:00
Общество

Роскомнадзор собирается ввести ответственность за покупку краденых персональных данных

Александр Жаров сообщил, что пакет предложений ведомство подготовит к весне следующего года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Роскомнадзор собирается ввести ответственность за покупку краденых персональных данныхРоскомнадзор собирается ввести ответственность за покупку краденых персональных данныхФото: REUTERS
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Роскомнадзор собирается ввести административную ответственность для тех, кто приобретает и использует персональные данные, полученных незаконным путем. Такое заявление сделал глава ведомства Александр Жаров.

«Поскольку утечка персональных данных является серьезной проблемой мировой, то виноват не только тот, кто украл данные, но и тот, кто, сознательно понимая, что он на черном рынке приобретает массив персональных данных и потом их использует без права на то, должен нести ответственность»,- сообщил глава Роскомнадзора на конференции по защите персональных данных.

Жаров заявил, что ведомство готовит пакет документов для рассмотрения данной инициативы весной следующего года. Он также выразил надежду, что предложение будет поддержано Минкомсвязью и Федеральным собранием.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о том насколько легко купить в сети персональные данные клиентов крупных банков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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