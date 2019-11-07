В ДОСААФ начнут готовить летчиков с 12 лет

СЕГОДНЯ 17:17 2019-11-07T17:21:23+03:00

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В России запустят эксперимент по подготовке летчиков с 12 лет. Учить летать ребят будут на специальных планерах, которые в ДОСААФ называют «школьными». Это модели класса «Бро-11М» и «Лак-16». Руководитель департамента авиации ДОСААФ Андрей Шумский сообщил РИА Новости, что принимать на обучение по программе будут подростков, начиная 14 лет, но при желании детей 12 лет, будут брать и их.

- Предлагается в качестве эксперимента организовать в 2020 году проведение первоначальной летной подготовки на планерах на базе Верхнехавского аэроклуба ДОСААФ (Воронежская область), - рассказал Шумский.

Такой эксперимент, как считают в ДОСААФ, поможет школьникам получить еще до поступления в летное училище важные навыки. А дальше останется только совершенствовать навыки и дополнять полученный опыт новым.

В случае, если программа в Воронежской области окажется успешной, проект запустят и в других регионах России - на очереди Калининград, Новосибирск и Москва.

ИСТОЧНИК KP.RU