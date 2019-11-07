Меркель не согласна с Макроном, что НАТО находится в состоянии «смерть мозга»
Ангела Меркель заявила, что не согласна с оценкой НАТО, данной Эммануэлем Макроном. Президент Франции назвал сирийский конфликт – ошибкой альянса, и признал, что НАТО находится в состоянии «смерть мозга». Макрона возмутило то, что Турция как член альчнса начала атаковать партнера коалиции, а о введении в Сирию америкаснких войск он вообще узнал из твиттера.
Канцлер Германии на конференции призналась журналистам, что считает – Макрон выбрал «резкие слова» в оценке состояния НАТО. Сама она так не считает:
- Эта точка зрения не соответствует моей,- приводит ее слова ТАСС. - Мы нуждаемся в общих ответах, это касается, например, ситуации после прекращения действия ДРСМД.
Она призвала коллег по альянсу подумать, «какие предпринять соразмерные изменения».
В Госдуме считают, что Макрон просто констатировал то, что уже итак было известно - НАТО не гарантирует безопасность в Европе.
ИСТОЧНИК KP.RU