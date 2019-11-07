Меркель не согласна с Макроном, что НАТО находится в состоянии «смерть мозга»

СЕГОДНЯ 19:54 2019-11-07T19:57:11+03:00

Ангела Меркель не поддержала коллегу из Франции в критике НАТО Фото: REUTERS

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Ангела Меркель заявила, что не согласна с оценкой НАТО, данной Эммануэлем Макроном. Президент Франции назвал сирийский конфликт – ошибкой альянса, и признал, что НАТО находится в состоянии «смерть мозга». Макрона возмутило то, что Турция как член альчнса начала атаковать партнера коалиции, а о введении в Сирию америкаснких войск он вообще узнал из твиттера.

Канцлер Германии на конференции призналась журналистам, что считает – Макрон выбрал «резкие слова» в оценке состояния НАТО. Сама она так не считает:

- Эта точка зрения не соответствует моей,- приводит ее слова ТАСС. - Мы нуждаемся в общих ответах, это касается, например, ситуации после прекращения действия ДРСМД.

Она призвала коллег по альянсу подумать, «какие предпринять соразмерные изменения».

В Госдуме считают, что Макрон просто констатировал то, что уже итак было известно - НАТО не гарантирует безопасность в Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU