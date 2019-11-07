Суд обязал трампа заплатить $2 миллиона по иску генпрокурора штата Нью-Йорк

7 Нояб. 23:36 2019-11-07T23:44:43+03:00

Истец требовал взыскать с благотворительного фонда президента США и его детей $2,8 миллиона

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Президент США Дональд Трамп по иску генпрокурора штата Нью-Йорк должен будет выплатить два миллиона долларов – вместо 2,8 миллиона, которые требовал взыскать с ответчика истец.

Напомним, как писал сайт kp.ru, судебный иск против главы государства и его детей генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд подала летом прошлого года. Она обвинила их благотворительный фонд Donald J. Trump Foundation в «противоправных действиях», которые якобы длились около 10 лет.

В частности, речь шла об «обширном политическом сотрудничестве», которое Фонд вел с президентской кампанией Трампа. По версии Андервуд, руководство благотворительной организации неоднократно и осознанно проводило незаконные сделки в собственных корыстных интересах. Генпрокурор потребовала ликвидировать Фонд и взыскать с ответчика в качестве компенсации (плюс штрафы) почти три миллиона.

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ИСТОЧНИК KP.RU