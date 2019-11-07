2019-11-07T23:58:59+03:00
В мире

В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,4

Подземные толчки почувствовали и в Риме
Поделиться:
Сейсмологи зафиксировали в Италии землетрясение магнитудой 4.4Сейсмологи зафиксировали в Италии землетрясение магнитудой 4.4Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В четверг, 7 ноября, в центральной итальянской провинции Аквила произошло землетрясение магнитудой 4,4. Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV) зафиксировал подземные толчки в 18.35 по местному времени (20.35 мск)

Эпицентр располагался в пяти километрах от города Балсорано, очаг землетрясения залегал на глубине 14 километров. Отмечается, что подземные толчки ощущали и жители итальянской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд обязал трампа заплатить $2 миллиона по иску генпрокурора штата Нью-Йорк
Диетолог рассказала, кому опасно есть хурму
Врач объяснила, можно ли заразиться ВИЧ на маникюре и в бассейне
США и Китай договорились одновременно отменить пошлины на товары друг друга
В МВД Кипра отказались называть фамилии россиян, которых лишат гражданства
«Не человек, а организм»: Зеленский пожаловался на усталость от работы
Власти Германии рассчитывают на нормандский саммит в ближайшие две недели
Иностранным компаниям будут возвращать до 40 процентов за съемки фильмов в России
Порошенко переоформил корпорацию Roshen на старшего сына
Зеленский пообещал «посадки чиновников» и расследование «дела Майдана»
Названа стоимость билетов на поезд из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым
Меркель не согласна с Макроном, что НАТО находится в состоянии «смерть мозга»
В Украине придумали новый способ заблокировать «Северный поток 2»
Reuters: Минфин России снизит долю валюты в структуре Фонда национального благосостояния
Британские филологи выбрали «словосочетание года»
В прокуратуре Вены подтвердили задержание экс-главы департамента Минкультуры РФ Бориса Мазо
В Центробанке рассказали о схемах работы телефонных мошенников
Умерла вокалистка группы White Ring 37-летняя Кендра Малия
В Совфеде оценили готовность к разведению сил в Донецкой области