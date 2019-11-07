В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,4
Подземные толчки почувствовали и в Риме
Сейсмологи зафиксировали в Италии землетрясение магнитудой 4.4Фото: REUTERS
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В четверг, 7 ноября, в центральной итальянской провинции Аквила произошло землетрясение магнитудой 4,4. Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV) зафиксировал подземные толчки в 18.35 по местному времени (20.35 мск)
Эпицентр располагался в пяти километрах от города Балсорано, очаг землетрясения залегал на глубине 14 километров. Отмечается, что подземные толчки ощущали и жители итальянской столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU