В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,4

7 Нояб. 23:58 2019-11-07T23:58:59+03:00

Подземные толчки почувствовали и в Риме

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В четверг, 7 ноября, в центральной итальянской провинции Аквила произошло землетрясение магнитудой 4,4. Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV) зафиксировал подземные толчки в 18.35 по местному времени (20.35 мск)

Эпицентр располагался в пяти километрах от города Балсорано, очаг землетрясения залегал на глубине 14 километров. Отмечается, что подземные толчки ощущали и жители итальянской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU