2018-08-15T05:51:24+03:00
Происшествия

В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,9

О пострадавших и разрушениях пока нет данных
Юлия ДИВЕЕВА
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В Италии произошло землетрясениеВ Италии произошло землетрясениеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночь на среду в центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным ученых, эпицентр толчков находился в 35 километров к северу от города Кампобассо и в 187 километров к востоку от Рима. Очаг зкмлетрясения залегал на глубине 10 километров.

О пострадавших и разрушениях пока нет сообщений, передает ТАСС.

Последний раз о землетрясении такой силы в Италии сайт «КП» сообщал 10 апреля. Тогда магнитуда подземных толчков составила 4,7. Их эпицентр находился в 138 км к северу от Рима на глубине 9 км.

Напомним, в 2016 году в центральных районах Италии произошла серия землетрясений, самое мощное из которых было зарегистрировано 30 октября. Его магнитуду оценили в 6,5. От разрушений сильно пострадали четыре итальянские области.Были эвакуированы не менее 40 тысяч человек. За помощью обратились около 10 тысяч человек.

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