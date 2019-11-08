2019-11-08T07:48:53+03:00
Общество

Президент Казахстана рассказал о приятных впечатлениях от Омска

Касым-Жомарт Токаев успел посмотреть на город из окна машины и узнал о омской жизни благодаря просмотру местного телеканала
Юлия САЛЬНИКОВА
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Форум прошел в Омске с 6 по 7 ноября Фото: пресс-служба КремляФорум прошел в Омске с 6 по 7 ноября Фото: пресс-служба КремляФото: kremlin.ru
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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Омск с рабочим визитом для участия в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Перед началом официальной части встречи президент Казахстана выразил признательность за гостеприимство. Он заметил, что к форуму в городе хорошо подготовились.

- Успел посмотреть город, хоть и из окна машины, но тем не менее самое приятное впечатление оставляет город Омск. Успел даже посмотреть местные телевизионные передачи, как бы окунуться в местную жизнь, - сказал Токарев. Его слова приведены в стенограмме на сайте Кремля.

Форум проходил в Омске с 6 по 7 ноября. Помимо вопросов экономического сотрудничества лидеры стран подписали договор о российско-казахстанской границе. Кроме того Владимир Путин и Касым-Жомарт Токарев обсудили вопрос поставок в Казахстан самолетов Sukhoi Superjet 100.

ИСТОЧНИК KP.RU

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