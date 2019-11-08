NBC Boston: В американском ресторане один человек погиб и 10 пострадали из-за чистящего средства

СЕГОДНЯ 08:07 2019-11-08T08:10:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В ресторане Buffalo Wild Wings в штате Массачусетс десять человек отравились средством Super 8. Об этом сообщает NBC Boston. Первыми почувствовали себя плохо сотрудники, которые как раз и проводили влажную уборку. В воду для мытья пола добавили как обычно чистящее средство. Раньше никакой реакции на него не возникало. Однако, вскоре после начала работы один из сотрудников почувствовал себя плохо. Его забрали в больницу, где впоследствии пострадавший скончался.

Вскоре вслед за ним в больницы города Берлингтон стали попадать и другие сотрудники ресторана, а также двое посетителей – в общей сложности отравились чистящим средством десять человек.

- Это обычное вещество, которое применяют для мытья пола. По неизвестной причине оно вступило в какую-то реакцию, которая привела к инциденту, - рассказал глава городской пожарной службы Майкл Паттерсон.

Сайт kp.ru писал о еще одном ЧП в ресторане. В одном из элитных заведений Испании посетительница насмерть отравилась грибами.

ИСТОЧНИК KP.RU