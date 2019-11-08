Россия примет участие в восстановлении Нотр-Дама
Российские специалисты примут участие в восстановлении собора парижской Богоматери. Напомним, Норт-Дам –де-Пари был практически полностью уничтожен в результате пожара 15 апреля. Этот символ Парижа президент страны, Эммануэль Макрон, пообещал восстановить в течение пяти лет. Российские власти предлагали свою помощь французам в восстановлении исторического объекта. Предложение принято – это подтвердил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с корреспондентом РИА Новости.
Переговоры шли почти год. В России считают, что совместная работа по восстановлению собора – знак того, что в Париже признают достоинства российской науки. Помимо России помощь Франции предлагали и другие страны, а также международные организации.
После пожара прокуратура Парижа возбудила дело о «неумышленном причинении ущерба», допрошены реставраторы.
ИСТОЧНИК KP.RU