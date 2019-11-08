2019-11-08T09:17:22+03:00
Общество

Россия примет участие в восстановлении Нотр-Дама

Во Франции подтвердили намерение официально пригласить Россию принять участие в восстановительных работах
Юлия САЛЬНИКОВА
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Собор находился на реставрации, когда внутри здания вспыхнул пожарСобор находился на реставрации, когда внутри здания вспыхнул пожарФото: REUTERS
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Российские специалисты примут участие в восстановлении собора парижской Богоматери. Напомним, Норт-Дам –де-Пари был практически полностью уничтожен в результате пожара 15 апреля. Этот символ Парижа президент страны, Эммануэль Макрон, пообещал восстановить в течение пяти лет. Российские власти предлагали свою помощь французам в восстановлении исторического объекта. Предложение принято – это подтвердил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Переговоры шли почти год. В России считают, что совместная работа по восстановлению собора – знак того, что в Париже признают достоинства российской науки. Помимо России помощь Франции предлагали и другие страны, а также международные организации.

После пожара прокуратура Парижа возбудила дело о «неумышленном причинении ущерба», допрошены реставраторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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