2019-11-08T10:38:16+03:00
Спорт

Очевидцы рассказали о драке фанатов ЦСКА в Будапеште

Они утверждают, что инициаторами потасовки стали болельщики венгерской команды «Ференцварош»
Елена АКИМОВА
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Очевидцы рассказали о столкновениях фанатов в БудапештеОчевидцы рассказали о столкновениях фанатов в БудапештеФото: REUTERS
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В Будапеште произошла массовая драка с участие болельщиков ЦСКА. Очевидцы рассказали, что предшествовало конфликту и кто стал его зачинщиком.

По словам тех, кто оказался в самой гуще событий, инициаторами драки стали фанаты венгерской команды «Ференцварош». За пару километров от стадиона они стали кидать в болельщиков ЦСКА бутылки и что-то кричать. Вмешалась конная и пешая полиция, силовики попытались развести стороны.

На этом инцидент был исчерпан, а перед входом в гостевой сектор стадиона случилась еще одна стычка.

Примерно тридцать человек из фанзоны «Ференцварош» попытались прорваться к российским болельщикам.

- Стюарды справились самостоятельно, но затем появилась полиция и все оцепила — болельщиков долго не пропускали на стадион, потом стали пропускать по наличию паспортов, - рассказывает источник ФАН.

Примерно два часа российские болельщики не могли попасть на стадион. После россияне обсуждали, что в нескольких местах по городу вспыхивали конфликты между болельщиками. Полиция задерживала как российских, так и венгерских участников потасовок, о пострадавших не сообщается.

Отметим, встреча группы H, прошедшая в Будапеште, завершилась со счетом 0:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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