Эксперты объяснили разрыв между российским и американским гиперзвуковым оружием

СЕГОДНЯ 11:12 2019-11-08T11:12:39+03:00

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В США нехотя признают, что российское гиперзвуковое оружие обошло американское. В Пентагоне указывают на «асимметрию в боевых возможностях». И чтобы как-то объяснить данный факт, пытаются упрекнуть РФ в краже технологий. Это, по мнению начальника зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах Сергея Хатылева вызывает только усмешку.

- Обвинять нас в краже технологий смешно. И по “Буревестнику”, и по “Кинжалу” разработки шли 20-30 лет назад. У нас оружие не появляется за один год, - говорит военный.

Что касается гиперзвуковой ракеты «Кинжал», то эту разработку можно назвать уникальной. Аэробаллистическая ракета запускается с высоты 20 км, имеет дальность боя 2 тысячи км, скорость полета – 10 скоростей звука.

- Ничего подобного на Западе нет даже близко. Средств поражения – противоракетной обороны – такой ракеты не существует, - комментирует ИА «НСН» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее Владимир Путин высказался о разработках гиперзвукового оружия в мире. Президент отметил, что пока данное оружие появится в других странах, «к этому времени у России уже будет что-то более новое».

ИСТОЧНИК KP.RU