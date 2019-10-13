2019-10-13T13:15:18+03:00
Политика

Путин о разработках гиперзвукового оружия в мире: «К этому времени у России уже будет что-то более новое»

Президент рассказал о российских военных разработках
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Путин рассказал о разработке новейшего вооруженияВладимир Путин рассказал о разработке новейшего вооруженияФото: REUTERS
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Владимир Путин рассказал о продолжении разработки передового оружия. К моменту, когда гиперзвуковые ракеты появятся в распоряжении других стран мира, в России, сказал президент, уже будут более совершенные системы. Такое заявление российский лидер сделал в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia в воскресенье 13 октября.

Президент напомнил, что в 2002 году США вышли из договора по противоракетной обороне. Это шаг по мнению главы российского государства стал попыткой «обеспечить явное стратегическое преимущество».

- Они вышли из этого договора, - сказал Владимир Путин, - полагая, что у них такой зонтик будет, а у России не будет. И таким образом будет очень уязвима, а Соединенные Штаты и их территория при этом получат вот такое прикрытие в виде системы противоракетной обороны.

Он напомнил, что в России создали гиперзвуковое оружие, которого нет в других странах.

- В ведущих армиях мира оно, безусловно, рано или поздно появится. Но и у нас к этому времени уже кое-что появится. Я уже знаю, что, - сказал президент.

Российские ученые работают над новым проектом вооружения, которое будет находиться в распоряжении армии страны.

Президент напомнил о выходе США из договора ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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