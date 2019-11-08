2019-11-08T12:19:15+03:00
Общество

Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер Christofari

Такое имя вычислительной машине дали в честь первого клиента сберкассы Николая Кристофари
Юлия САЛЬНИКОВА
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Воспользоваться ресурсами системы смогут как частные организации, так и государственныеВоспользоваться ресурсами системы смогут как частные организации, так и государственныеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Именем первого клиента сберегательной кассы Николая Кристофари назвали самый мощный компьютер в России. Новинку в пятницу 7 ноября представили сотрудники Сбербанка и его «дочерней компании» SberCloud.

Christofari – это вычислительный комплекс, который может производить сложные расчеты, обрабатывать большие объемы данных, его производительность 6,7 петафлопса (величина изменения количества операций в секунду). Для сравнения, самый быстрый российский компьютер «Ломоносов 2» обладает характеристиками всего в 1,85 петафлопса.

Главное отличие Christofari в том, что ресурсы предоставлены в «облаке».

- Даже небольшой стартап наравне с крупнейшей корпорацией сможет получить огромные вычислительные мощности и для этого не требуется создавать или наращивать собственную IT-инфраструктуру и нанимать обслуживающих ее специалистов, - рассказал руководитель блока «Технологии» Сбербанка Давид Рафаловский. Его слова приводит ТАСС.

Суперкомпьютер может быть полезен в самых разных сферах деятельности, ученым, коммерческим или государственным организациям. Сервис должны сделать доступным для пользователей с 12 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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