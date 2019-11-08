"Вызывает глубокое сожаление": Захарова прокомментировала выход США из Парижского соглашения по климату
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что на долю Штатов приходится около 15% глобальных эмиссий парниковых газов
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что решение американского президента Дональда Трампа по поводу выхода из Парижского соглашения по климату, вызывает глубокое сожаление. При этом Захарова напомнила, что на долю Америки приходится около 15% глобальных эмиссий парниковых газов.
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ИСТОЧНИК KP.RU