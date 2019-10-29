Трамп подтвердил намерение выйти из Парижского соглашения по климату: «Это круто, американцы должны мне аплодировать»

Выступая 24 октября на энергетической конференции в Питтсбурге, Дональд Трамп в очередной раз заявил о необходимости выйти из Парижского соглашения по климату. Он объяснил свою позицию необходимостью обеспечить защиту американской экономики от дополнительных обременений, связанных с климатическим договором. И Американский президент последовательно придерживается принципа «Америка прежде всего» - даже несмотря на прогнозы экспертов о потере США лидерства в климатической сфере в пользу Китая. Однако к действиям Трампа нашей стране стоит присмотреться. И выходить из Парижского соглашения для этого совсем необязательно.

«Я ВЫВЕЛ США ИЗ ЭТОГО УЖАСНОГО КЛИМАТИЧЕСКОГО СОГЛАШЕНИЯ»

Парижское соглашение в 2015 году объединило около 200 стран. Государства дали обязательства стремиться к сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, чтобы бороться с т.н. парниковым эффектом. На первом этапе дело это добровольное — участники не обязаны взять и тут же отказаться от использования нефти, угля или. Однако в дальнейшем страны должны принимать на себя более амбициозные обязательства, периодически отчитываясь о достигнутых результатах работы в ООН.

Если говорить о США, то эта страна не только не планирует выполнять взятые на себя обязательства, но и предпринимает конкретные шаги по выходу из Парижского соглашения. Трамп, сделавший это одним из пунктов своей предвыборной программы, твердо уверен, что климатический договор может похоронить всю промышленность США.

- Парижское соглашение привело бы к закрытию американских производств из-за чрезмерных нормативных ограничений, - заявил Трамп на конференции в Питтсбурге.

Глава Белого дома уверен, что выход из соглашения по климату полностью отвечает интересам простых американцев.

- Чего мы не будем делать, так это наказывать американский народ, обогащая иностранных производителей. С гордостью говорю: это называется «Америка прежде всего», - заявил Трамп.

При этом президент США говорил о выходе из климатического соглашения как об уже свершившемся факте, сообщает The New York Times. После выступления Трамп подошел к приветствовавшей его толпе и гордо сообщил:

- Я вывел Соединенные Штаты из этого ужасного, одностороннего климатического соглашения, которое было полной катастрофой для нашей страны. Я думал, что когда я это сделаю, это будет очень круто, и все будут аплодировать мне за этот шаг.

Справедливости ради отметим, что официально запустить процесс выхода из Парижского соглашения Трамп сможет только через неделю, 4 ноября. Начиная с этого дня, администрация США имеет право передать в ООН соответствующее письмо.

На оформление всех формальностей уйдет ровно год. А это значит, что из климатического договора Америка выйдет 4 ноября 2020 года. Ровно через сутки после выборов нового президента США, которые пройдут 3 ноября 2020 года. Отказ от соглашения станет свидетельством выполнения Трампа серьезного обещания, которое он давал американцам в ходе предвыборной гонки три года назад.

ПОСЯГАТЕЛЬСТВО НА АМЕРИКАНСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ

Желтые жилеты.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Между тем, у плана Трампа есть противники как в США, так и за пределами Америки. На следующий же день после заявления Трампа о намерении выйти из Парижского соглашения президент Франции Эммануэль Макрон выступил с речью «Вернем нашей планете былое величие» (Make Our Planet Great Again) и развернул программу выделения грантов американским климатологам, которых Трамп отрезал от ставших привычными при Обаме щедрых бюджетных дотаций. На сегодняшний день на эти цели из карманов французских налогоплательщиков уже изъято 60 миллионов евро. Стоит ли после этого удивляться протестам «желтых жилетов», выступающих против роста налогов и сборов?

Зато теперь поддержанные французскими деньгами эксперты предупреждают, что выход из Парижского соглашения по климату нанесет непоправимый урон имиджу Америки. Что Штаты могут потерять свой статус лидера в процессе перехода к «чистой» экономике, использующей технологии возобновляемой энергетики – которые, к слову, крайне дороги и неконкурентоспособны без господдержки.

Макрон - то самое видеообращение где он заявил что «Вернем планете былое величие». Фото: facebook.com

- Вместо того, чтобы демонстрировать силу, этот шаг ослабляет Америку на мировой сцене. Лидерство в вопросах климатических изменений и других проблем нашего времени переходит к таким странам, как Россия и Китай, - высказалась в интервью Reuters Нира Тандан, глава экспертной организации «Центр американского прогресса».

И не приходится удивляться, что госпожа Тандан активно хвалит политику Макрона в американских СМИ – программа французских грантов, очевидно, приносит свои результаты.

Однако Трамп не склонен драматизировать ситуацию и последовательно идет по пути отказа от соглашения. Уверенности ему придает, в том числе, и поддержка жителей США, которые рассматривают глобальное соглашение во главе с Организацией Объединенных Наций как посягательство на американский суверенитет.

Горстка чиновников администрации, которые были против выхода из Парижского договора (например, экс-директор Национального экономического совета Трампа Гэри Кон и бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон) вскоре покинули Белый дом, их сменили ярые противники климатического соглашения.

Среди них, например, бывший старший советник Агентства по охране окружающей среды, а ныне управляющая фондом Energy 45 Мэнди Гунасекара, которая считает климатическое соглашение неэффективной попыткой ограничить выбросы углекислого газа. «Парижское соглашение предназначено для тех, кто прикрываясь текстом документа, не предпринимает никаких реальных шагов, - отмечала она ранее. - Соединенные Штаты будут оставаться экологическим лидером там, где это имеет значение, и не на словах, а на деле».