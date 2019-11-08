Комиссия ВШЭ посоветовала Гусейнову публично извиниться за заявления о русском языке
По словам экспертов, профессор не мог не понимать, что любые высказывания в блогах носят публичный характер
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Комиссия московской Высшей школы экономики рекомендовала профессору факультета гуманитарных наук Гасану Гусейнову публично извиниться за свои высказывания.
Напомним, ранее мужчина опубликовал в Facebook запись с негативными оценками русского языка.
Эксперты заявили, что Гусейнов не мог не понимать, что любые высказывания в блогах носят публичный характер.
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ИСТОЧНИК KP.RU