2019-11-08T18:15:10+03:00
Общество

Комиссия ВШЭ посоветовала Гусейнову публично извиниться за заявления о русском языке

По словам экспертов, профессор не мог не понимать, что любые высказывания в блогах носят публичный характер
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Комиссия московской Высшей школы экономики рекомендовала профессору факультета гуманитарных наук Гасану Гусейнову публично извиниться за свои высказывания.

Напомним, ранее мужчина опубликовал в Facebook запись с негативными оценками русского языка.

Эксперты заявили, что Гусейнов не мог не понимать, что любые высказывания в блогах носят публичный характер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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