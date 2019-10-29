«Не верю, что уволят за русофобию»: Преподаватель ВШЭ назвал русский язык клоачным и убогим

Скандал разгорелся вокруг слов преподавателя Высшей школы экономики Гасана Гусейнова. Он возмутился отсутствием иностранных газет в московских киосках. Пост Гусейнов опубликовал в фейсбуке.

- А в Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна, - выступил он.

Соцсети ужаснулись от слов преподавателя.

- Из Вышки за русофобию не уволят. Не верю! Даже выговор не дадут, - написал Антон Марков.

- Почему нас оскорбляют всякие *** (плохие люди, - ред.), а мы это терпим? - спросил Илья Тумаков.

- Вечно либералы льют грязь на нашу культуру, - заметила Ирина Любова.

За свои слова преподавателю пришлось объясняться в эфире Радио «КП».

- Меня не уволили сегодня. У нас в стране свобода слова. Я высказал свое частное мнение, - сказал «КП» Гусейнов. - Я хорошо отношусь к журналистике. И первое дело — точность. Ни где в моем посте не было сказано, что русский язык — убогий. Я писал: «того убого клоачного русского языка, на котором говорят и пишут». Есть разница между языком, как системой. И языком, на котором современные люди пишут и говорят. Тот кто хотел меня понять — понял. А кто отреагировал на набор слов — начал выступать, что я оскорбляю великий и могучий русский язык. Ваш язык — не могучий и великий. Он великий у Тургеньева, Толстого. У Захара Прилепина плохой язык. А у Дениса Драгунского, Льва Рубинштейна, Михаила Шишкина - замечательный язык.