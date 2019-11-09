2019-11-09T10:49:59+03:00
Экономика

"Партийные мероприятия должны поддерживать нацпроекты": самарский губернатор рассказал, над чем будет работать "Единая Россия"

Приоритетными направлениями работы должно стать совершенствование медпомощи, строительство школ и детсадов, поддержка молодых семей и многое другое
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Дмитрий Азаров поставил перед партией задачи.Дмитрий Азаров поставил перед партией задачи.
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В Самаре в пятницу 8 ноября прошла конференция Самарского реготделения "Единой России". На ней секретарем регполитсовета избрали Дмитрия Азарова, губернатора Самарской области. После этого он обозначил перед однопартийцами основные направления будущей работы.

- От нас сегодня люди ждут многого, ассоциируя нас с самой действенной и результативной политической силой. От нас ждут реализации национальных проектов, призванных качественно улучшить жизнь людей. От нас ждут справедливых, честных, открытых решений, и эффективной работы по достижению обещанного. От нас ждут честного диалога с обществом. Я такую ответственность взять на себя готов, - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что сегодня хорошим инструментом для решения проблем стали нацпроекты. Помогать в их реализации могут и проекты партии. При этом приоритетными задачами для единороссов должны стать решение проблемы ветхого и аварийного жилья, строительство новых школ и детсадов, повышение доступности медицинской помощи, ремонт и строительство дорог, вопросы экологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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