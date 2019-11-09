СЕГОДНЯ 10:50 2019-11-09T10:50:45+03:00

Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей Фото: REUTERS

В кредитной организации отток средств объяснили снижением ключевой ставки Центробанка и замедлением инфляции в стране

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За октябрь текущего года отток средств населения со счетов Сбербанка составил около 79 миллиардов рублей. Такие данные приведены в отчётности за девять месяцев 2019 года, опубликованной на сайте кредитной организации.

«Уменьшение составило 0,6%, и, таким образом, на сегодняшний день в Сбербанке хранится 13,07 триллиона рублей российских граждан», - говорится в опубликованном документе.

Причинами сокращения средств физических на счетах Сбербанк называл смягчения монетарной политики и снижение ключевой ставки Центробанка, замедление инфляции в стране, а также оптимизацию стоимости клиентских средств во всех валютах в банке.

С начала 2019 года рост средств населения в кредитной организации составил не более 0,2%, доля Сбербанка на этом сегменте уменьшилась с 45,1 до 43,9%.

Напомним, к осени прошлого года общая сумма оттока только валютных вкладов из Сбербанка составила 1,2 миллиарда долларов. В банке такую тенденцию объяснили изменяем стратегией привлечения средств.

ИСТОЧНИК KP.RU