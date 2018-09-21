«Управляемая эволюция баланса»: Сбербанк прокомментировал отток валютных вкладов на $1,2 млрд

СЕГОДНЯ 18:30 2018-09-21T19:21:37+03:00

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Августовский отток из Сбербанка валютных вкладов на общую сумму в $1,2 млрд связан с изменением стратегии привлечения средств кредитной организации.

Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Сбербанка.

В частности, представители банка отметили, что для обеспечения не только надежности, но и высокой эффективности, Сбербанк динамически управляет своим балансом и поддерживает диверсифицированную структуру пассивов. В случае сокращения работающих активов в той или иной валюте, или в случае неоправданного роста рыночной стоимости определенного источника пассивов, банк оптимизирует источники средств, ставя в приоритет фактор стоимости.

«В этой связи отток или приток средств в размере 1 миллиарда долларов при размере валютной части баланса в 94-95 миллиардов долларов и более необходимо рассматривать как результат управляемой эволюции баланса банка», - сообщили в пресс-cлужбе Сбербанка "КП".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка РФ и исследовательскую компанию Frank RG сообщило, что объем валюты на счетах частных вкладчиков Сбербанка сократился в августе на $1,2 млрд, а сначала года средства на валютных счетах в кредитной организации уменьшились на 10%.

В агентстве отток средств объяснили тем, что население опасается новых санкций США против российских банков с госучастием.