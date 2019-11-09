2019-11-09T11:14:16+03:00
Общество

Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

В зимнее время оранжевый фрукт помогает при лечении простуды и авитаминоза
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Диетолог рассказала о пользе и вреде мандариновДиетолог рассказала о пользе и вреде мандариновФото: Лилия ЗАХАРОВА
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Мандарины употреблять можно и нужно, однако некоторым к этому фрукту стоит относиться с осторожностью. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

«Особенно полезны мандарины в осенне-зимний период, в сезон вирусных заболеваний. В этом фрукте содержится бета-каротин, предшественник витамина А (…) Это первая помощь для иммунной системы», - сообщили врач в интервью «Вечерней Москве».

Специалист отметила, что мандарины полезны даже для сердца, поскольку содержат много калия, который укрепляет сердечную мышцу и выводит излишки жидкости. Кроме того, этот фрукт содержит огромное количество микро- и макроэлементов, антиоксидантов и множество других полезных веществ.

Тем не менее, она посоветовала с осторожностью употреблять этот фрукт тем, кто страдает гастритом или заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Врач подчеркнула, что не стоит употреблять мандарины на голодный желудок.

Соломатина также посоветовала при покупке мандарина обращать внимание на яркость: чем ярче мандарин, тем больше бета-каротина, необходимого для обновления слизистых.

Ранее сайт kp.ru подробно рассказывал пользе и вреде этого фрукта для нашего организма, также о том, как его выбирать и как применяют в медицине и кулинарии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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