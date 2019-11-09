«Москали»: Экс-депутат Фарион раскритиковала украинских военных, говорящих по-русски

СЕГОДНЯ 12:16 2019-11-09T12:16:15+03:00

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Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион раскритиковала русскоговорящих украинцев. Отдельное внимание она уделила украинским военнослужащим, которые предпочитают русский язык государственному.

«Могу запросто назвать их москалями. Почему вы говорите на русском языке? Вы живете на какой земле? На украинской. Вы какой хлеб едите?.. Какого вы вцепились в этот мертвый язык?» - сказала экс-депутат в эфире украинского телеканала НТА.

Сама Фарион предположила, что некоторые украинцы «так панически держатся» за русский язык из-за лени.

Напомним бывший депутат известна своей радикальной националистической позицией. Она считает, что «русские - или рабы, или оккупанты». Фарион утверждает, что Россия должна «поклониться (незалежной) в ноги в знак признания всех преступлений, которые натворила в отношении Украины», а также «максимально компенсировать убытки».

ИСТОЧНИК KP.RU