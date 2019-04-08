Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион: «Русские - или рабы, или оккупанты»

Весна - время всевозможных обострений, в том числе - психических. Случаются они и у страдающих острой формой «майдана головного мозга». Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, известная своей радикальной националистической позицией, выдала очередную порцию людоедских суждений.

«У нас слабая нация, которая позволяет себя унижать, - зашла она издалека. - И у нас тут еще заявляют о каком-то праве русскоязычного населения. У нас нет русскоязычного населения. Это или рабы, или оккупанты. Эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка и автоматически не должны получать работу».

«Чьими рабами, почему оккупантами? У ошалевшей сторонницы «чистоты украинской расы» в голове давно все перемешалось. Анализы сдавать уже бессмысленно, нужна госпитализация и смирительная рубашка», - поставил диагноз сенатор Алексей Пушков.

От русского языка, к слову, бывшего члена КПСС Фарион корежит, как бесноватого от креста. Она даже требовала завести уголовное дело на Владимира Зеленского за то, что к избирателям он обратился не на мове.

Между тем, по ту сторону Атлантического океана российский певец Алексей «Профессор» Лебединский дал рецепт примирения между Киевом и Москвой:

«Россия как государство должна попросить прощения у Украины, вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги в знак признания всех преступлений, которые натворила в отношении Украины, И максимально компенсировать убытки». Интересно, во сколько оценит свои убытки Ирина Фарион.

- Он должен заигрывать с Америкой, он же там живет, он должен показать лояльность стране, в которой находится. Что он может хорошего сказать про нашу страну? - отреагировал певец Юрий Лоза. - Неужели нам надо спрашивать каждого уехавшего в Соединенные Штаты отставного музыканта о том, что он думает про Россию?