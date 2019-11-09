2019-11-09T18:09:29+03:00
Спорт

Лучший бомбардир Премьер-Лиги Соболев с первых минут начнет игру за "Крылья Советов" против "Спартака"

Поединок пройдет в Тушино на стадионе "Открытие Арена"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Соболев - в стартовом составе "Крыльев Советов" на игру против "Спартака".Александр Соболев - в стартовом составе "Крыльев Советов" на игру против "Спартака".Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Сегодня, 9 ноября, в Москве на стадионе "Открытие Арена" пройдет матч 16 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. Столичный "Спартак" у себя дома в Тушино примет самарские "Крылья Советов". Поединок откроет для обеих команд второй круг нынешнего сезона.

Волжане огласили стартовый состав на игру против спартаковцев. Один из двух лучших бомбардиров чемпионата России по футболу Александр Соболев с первых минут начнет гостевую игру против "Спартака".

Стартовый состав Крыльев Советов на игру против Спартака: Рыжиков, Полуяхтов, Лысцов, Анюков, Карпов, Бурлак, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Кабутов, Соболев.

Запасные Крыльев Советов на игру против Спартака: Овсянников, Якуба, Радонич, Терехов, Гынсарь, Чичерин, Смирнов, Голенков, Киселев.

Как сообщает пресс-служба самарской команды, в заявку не вошли Паул Антон, Никита Чернов, Артем Тимофеев, Максим Канунников, Дмитрий Комбаров. А вот три футболиста "молодежки", которые играли вчера, вошли в заявку волжан на игру в Тушино: Геннадий Киселев, Данила Смирнов и Егор Голенков.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Крылья Советов. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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