Чемпион мира по футболу Шюррле вошел в заявку "Спартака" на матч против "Крыльев Советов"

СЕГОДНЯ 18:10 2019-11-09T18:10:58+03:00

Поединок против волжского клуба откроет для "красно-белых" второй круг

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В субботу, 9 ноября, футболисты московского "Спартака" сыграют поединок 16 тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов". Оглашена заявка хозяев на этот поединок. Наставник "красно-белых" Доменико Тедеско сделал свой выбор на этот поединок. В целом, больших перемен не имеется. Немецкий легионер спартаковцев Андре Шюррле - в заявке команды на игру. Он начнет поединок в запасе. В стартовом составе в атаке же будут Понсе и Ларссон.

Стартовый состав Спартака на игру против Крылья Советов: Максименко, Жиго, Айртон, Бакаев, Джикия (к), Понсе, Ларссон, Крал, Зобнин, Умяров, Гапонов.

Запасные Спартака на игру против Крылья Советов: Ребров, Гулиев, Тиль, Мирзов, Шюррле, Мельгарехо, Ещенко, Рассказов.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Крылья Советов. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU