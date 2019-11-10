2019-11-10T07:17:45+03:00
Общество

Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура

Киев намерен просить его освобождения
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста МазураПосол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста МазураФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Посол Украины в Польше Андрей Дещица отреагировал на задержание в стране националиста Игоря Мазура. Политик заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда его освобождения.

- Консул Генерального Консульства Украины в Люблине сразу выехал на место задержания, встретился с Игорем и предоставил ему необходимую помощь и консультации, - написал Дещица на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что посольство Украины в Польше информирует жену Игоря Мазура о продвижении его дела. Помимо это диппредставительство находится в состоянии постоянного контакта с некоторыми украинскими ведомствами и депутатами Верховной Рады.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что одного из лидеров украинских националистов, заместителя командира УНА-УНСО (Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона, запрещенная в России экстремистская организация), который принимал участие в так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе задержали по требованию РФ. Готовится его экстрадиция в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинский вице-премьер заявил, что нужно "научиться жить" рядом с Россией
Китайское издание предрекло захват Калининграда за два дня
Эксперты выяснили, что россияне стали больше тратить на спортивные товары
Умер Роберт Фриман, автор обложек для альбомов The Beatles
Сообщения о минировании двух ТЦ в Москве оказались ложными
Нового председателя партии Зеленского изберут на съезде в Киеве
Трамп заявил, что не планирует связывать жизнь с телевидением после президентства
Базовая модель пикапа Tesla будет стоить 50 тысяч долларов
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии
В России готовится план приватизации на 2020-2022 годы
Врачи приезжали к Паше Фейсконтролю дважды: второй раз помочь не успели
В Москве скончался Павел Пичугин, известный как Паша «Фейсконтроль»
Трамп пообещал обнародовать расшифровку разговора с Зеленским, о котором «никто не знает»
В России будут поощрять водителей за аккуратное вождение
Глава МИД Турции раскритиковал США за заявления о нефти в Сирии
Мара Багдасарян уверяет, что ее отца лишили гражданства незаконно
"Спартак" выиграл первый тайм матча чемпионата России у "Крыльев Советов" 1:0
СКР: Возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Элисты
Путин призвал обеспечить максимальную свободу для творчества и лучшие условия для стартапов
В Польше по запросу России задержали одного из лидеров украинских националистов
Чемпион мира по футболу Шюррле вошел в заявку "Спартака" на матч против "Крыльев Советов"
«Он сумасшедший»: Выпускница истфака СПбГУ рассказала о доценте, задержанном с отрубленными руками
Лучший бомбардир Премьер-Лиги Соболев с первых минут начнет игру за "Крылья Советов" против "Спартака"