Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура

СЕГОДНЯ 06:48 2019-11-10T07:17:45+03:00

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Посол Украины в Польше Андрей Дещица отреагировал на задержание в стране националиста Игоря Мазура. Политик заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда его освобождения.

- Консул Генерального Консульства Украины в Люблине сразу выехал на место задержания, встретился с Игорем и предоставил ему необходимую помощь и консультации, - написал Дещица на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что посольство Украины в Польше информирует жену Игоря Мазура о продвижении его дела. Помимо это диппредставительство находится в состоянии постоянного контакта с некоторыми украинскими ведомствами и депутатами Верховной Рады.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что одного из лидеров украинских националистов, заместителя командира УНА-УНСО (Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона, запрещенная в России экстремистская организация), который принимал участие в так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе задержали по требованию РФ. Готовится его экстрадиция в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU