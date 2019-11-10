Ученые научились делать водку из воздуха, воды и электричества
В Соединенных Штатах ученые научились делать водку из воды, воздуха и электричества.
Ученые доказали, что при помощи электричества углерод можно превратить в этанол, из которого в последствии делают алкогольный напиток. Таким образом новый способ изготовления водки позволяет обойтись без дрожжей и зерна.
Более того, подобная технология углеродотрицательна, то есть забирает углерод из окружающей среды и очищает таким образом воздух
В продажу «углерод-негативную» водку запустила американская компания Air Co.
«Процесс использует те же принципы, что и фотосинтез в растениях, но делает это более эффективно», - цитирует журнал «Популярная механика» технического директора Air Co Стаффорда Шихана.
Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что российские ученые создали прибор, который за минуту способен определить поддельность вина.
ИСТОЧНИК KP.RU