СЕГОДНЯ 11:39 2019-11-10T11:39:31+03:00

Ученые научились делать водку из воздуха, воды и электричества Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Более того с новой технологией можно очищать воздух в процессе приготовления алкогольного напитка

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В Соединенных Штатах ученые научились делать водку из воды, воздуха и электричества.

Ученые доказали, что при помощи электричества углерод можно превратить в этанол, из которого в последствии делают алкогольный напиток. Таким образом новый способ изготовления водки позволяет обойтись без дрожжей и зерна.

Более того, подобная технология углеродотрицательна, то есть забирает углерод из окружающей среды и очищает таким образом воздух

В продажу «углерод-негативную» водку запустила американская компания Air Co.

«Процесс использует те же принципы, что и фотосинтез в растениях, но делает это более эффективно», - цитирует журнал «Популярная механика» технического директора Air Co Стаффорда Шихана.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что российские ученые создали прибор, который за минуту способен определить поддельность вина.

ИСТОЧНИК KP.RU