В России создали прибор, который за минуту определит поддельное вино
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) создали прибор, который проводит экспресс-анализ качества соков и вин и позволяет за минуту определить наличие синтетических красителей в напитках.
Такое устройство ученые создали после выявления зависимости изменения спектра поглощения электромагнитного излучения света от наличия красителей.
«Был создан макет прибора, позволяющий в режиме реального времени определить наличие синтетических красителей в анализируемом образце. Процесс анализа занимает не более одной минуты, включая подготовку образца», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы института.
В ВНИИФТРИ заявили, что прибор можно использовать как в производстве, так и в продаже, поскольку он не требует дорогостоящего оборудования.
Разработка получила название «Фотоспектрометрический анализатор синтетических красителей».
Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о способах проверки качества продуктов питания. Так вино предлагают гасить содой.
ИСТОЧНИК KP.RU