2019-11-09T09:38:56+03:00
Общество

В России создали прибор, который за минуту определит поддельное вино

Ученые сообщили, что устройство можно использовать как в производстве, так и в розничной продаже
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В России создали прибор, который за минуту определит поддельное виноВ России создали прибор, который за минуту определит поддельное виноФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) создали прибор, который проводит экспресс-анализ качества соков и вин и позволяет за минуту определить наличие синтетических красителей в напитках.

Такое устройство ученые создали после выявления зависимости изменения спектра поглощения электромагнитного излучения света от наличия красителей.

«Был создан макет прибора, позволяющий в режиме реального времени определить наличие синтетических красителей в анализируемом образце. Процесс анализа занимает не более одной минуты, включая подготовку образца», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы института.

В ВНИИФТРИ заявили, что прибор можно использовать как в производстве, так и в продаже, поскольку он не требует дорогостоящего оборудования.

Разработка получила название «Фотоспектрометрический анализатор синтетических красителей».

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о способах проверки качества продуктов питания. Так вино предлагают гасить содой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отец Джулиана Ассанжа опасается, что его сын может умереть в тюрьме
Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды
Ученые назвали напиток, который вдвое снизит риск возникновения рака печени
Туристку из Японии удивили вывески на русском языке на Сахалине
Помпео назвал американским проектом достижение стабильности на Украине
Трамп заявил, что высказывания о вмешательстве России в выборы "самая большая ложь"
Зеленский заявил, что первый спутник и вертолет создали украинцы
Шесть российских фильмов попали в список претендентов на "Золотой глобус"
Бывший мэр Нью-Йорка вступил в предвыборную гонку
В сети появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Катрин Денев идет на поправку после инсульта
Китайские издания рассказали о погоне американских F-35 за Ту-160
В первый день продаж пассажиры купили больше 3,5 тысяч билетов на поезд в Крым
Французская актриса обвинила Романа Полански в изнасиловании
Испанский суд отпустил сына и жену бывшего чиновника Минкультуры РФ
В Париже за покупку психотропных веществ задержали известного британского рокера
Президент Боливии не намерен уходить в отставку из-за давления протестантов и оппозиции
В Кабмине установили размеры пособий по безработице на 2020 год
"Кино про однополую любовь": В Грузии проходят акции протеста у кинотеатров после премьеры фильма
В Пентагоне заявили, что США не получают никакой прибыли от сирийской нефти
Зеленский заявил, что разведение сил у Золотого прошло без происшествий
Генпрокуратура нашла новое имущество у чиновника-миллиардера Шестуна
Суд в Москве взыскал с полковника ФСБ Черкалина более шести миллиардов рублей