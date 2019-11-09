СЕГОДНЯ 09:38 2019-11-09T09:38:56+03:00

В России создали прибор, который за минуту определит поддельное вино Фото: Мария ЛЕНЦ

Ученые сообщили, что устройство можно использовать как в производстве, так и в розничной продаже

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Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) создали прибор, который проводит экспресс-анализ качества соков и вин и позволяет за минуту определить наличие синтетических красителей в напитках.

Такое устройство ученые создали после выявления зависимости изменения спектра поглощения электромагнитного излучения света от наличия красителей.

«Был создан макет прибора, позволяющий в режиме реального времени определить наличие синтетических красителей в анализируемом образце. Процесс анализа занимает не более одной минуты, включая подготовку образца», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы института.

В ВНИИФТРИ заявили, что прибор можно использовать как в производстве, так и в продаже, поскольку он не требует дорогостоящего оборудования.

Разработка получила название «Фотоспектрометрический анализатор синтетических красителей».

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о способах проверки качества продуктов питания. Так вино предлагают гасить содой.

ИСТОЧНИК KP.RU