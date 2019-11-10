СЕГОДНЯ 12:56 2019-11-10T12:56:00+03:00

В Испании начались вторые в этом году досрочные парламентские выборы Фото: Евгения ГУСЕВА

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В воскресенье, 10 ноября, в Испании стартовали уже вторые в этом году досрочные парламентские выборы.

По итогам голосования будут избраны Генеральные кортесы - 350 членов конгресса депутатов и 208 сенаторов.

Правящая социалистическая рабочая партия (ИСРП) хочет разрешить внутриполитический кризис и сформировать устойчивое правительство. Однако опросы населения показывают, что ни одна из партий снова не сможет получить необходимого большинства мест, чтобы сформирования кабмин.

Напомним, 28 апреля в Испании прошли досрочные парламентские выборы, на которых победила возглавляемая премьером Педро Санчесом Испанская социалистическая рабочая партия. Однако она не получила достаточного количества мест, чтобы сформировать большинство в парламенте.

Представителям правящий партии не удалось договориться о коалиции с левой партией Podemos. После летних консультаций по формированию правительства было решено распустить обе палаты парламента и провести внеочередные выборы.

ИСТОЧНИК KP.RU