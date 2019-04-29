На досрочных выборах в Испании лидируют социалисты

СЕГОДНЯ 00:48 2019-04-29T00:57:05+03:00

В воскресенье в Испании прошли внеочередные выборы в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) Фото: REUTERS

По итогам обработки более 90% протоколов, ИСРП получает 122 кресла в 350-местном Конгрессе депутатов

Изменить размер текста: A A

На прошедших в воскресенье, 28 апреля, досрочных парламентских выборах в Испании лидирует возглавляемая премьером Педро Санчесом Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП). По данным МВД королевства, явка на выборах составила свыше 75%.

По итогам обработки более 90% протоколов, ИСРП получает 122 кресла в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). Консервативная Народная партия (НП) обеспечила себе 65 мест, центристская партия «Граждане» получает 57 мандатов, левая коалиция «Объединившись, мы можем» – 42, а представители крайне правой «Вокс» займут 24 кресла, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, следующие выборы в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) Испании должны были состояться в следующем году, но из-за того, что Конгресс депутатов не одобрил предложенный правительством проект бюджета на нынешний год, премьер-министр Педро Санчес объявил о проведении внеочередных выборов.

ИСТОЧНИК KP.RU